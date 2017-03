Pepekala on pood Tallinnas, mis pakub head kalavalikut ning on uhke selle üle, et tooted ei sisalda säilitusaineid.

Tänu pikale tegevusajale (alates 1993 aastast) on firma oma alal pädev – tööl on pikaajalise kogemusega inimesed. Ettevõte tegutseb ka kalade puhastamise, fileerimise ja soolamisega.

