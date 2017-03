2009. aastal noore naise kurikaga mõrvanud ja 20 aastaks vangi mõistetud Vjatšeslav Bajuk saab riigikohtu otsuse järgi Tallinna vanglalt 750eurose hüvitise, sest teda hoiti ebainimlikes tingimustes.

2011. aastal mõistis Harju maakohus Vjatšeslav Bajuki kurikamõrva eest 20 aastaks vangi. Alates 2014. aastast käib aga Bajuk kohut, sest viibis vahistatuna Tallinna vanglas kambrites, kus iga kinnipeetava kohta pidi olema neli ruutmeetrit vaba põrandaruumi, aga oli hoopis 1,5 ruutmeetrit. Kaebaja oli sunnitud kambris olema pea kogu ööpäeva, kuid lasti üldjuhul tunnisele jalutuskäigule väljaspool kambrit.

Osapooled on juba varasemalt kuulnud kohtult otsuseid, ent need on edasi kaevatud. Nüüd on järeldusele jõudnud riigikohus, mille hinnangul viibis Bajuk pikka aega – kokku 297 päeva – inimväärikust alandavates tingimustes. Tallinna vangla peab riigikohtu otsusega Bajukile maksma 750eurose hüvitise.

Kuigi Bajukil oli veel kaebusi, rahuldati neist üksnes kaebus ruumipuuduse kohta. Teiste kaebuspunktide seas viidati kambri vähesele valgusele, mis kurnas ja segas lugemist–kirjutamist ega vastanud Bajuki hinnangul vangistusseaduse nõuetele.