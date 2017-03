Hoolimata sellest, et tüdrukud vahel end kaamera ees naeruvääristavad, küsivad rumalaid küsimusi ja kaamera ees edevad on, kuuleb nende suust ka mõnikord täitsa asjalikke mõtteid.

Iga kolmapäeva õhtu sätin end mõnusalt teleri ette, et vaadata "Prooviabielu" uut osa. Huvitav on ju jälgida, kellega tüdrukud paari pannakse ning kuhu nende prooviabielud lõpuks välja jõuavad.

Minu lemmikuks kujunes aga pigem just Liisa, sest ta tundus asjalik ja töökas tüdruk olevat. Pärast tema esimese prooviabielu lõppu selgus, et Žiga ei tunne Liisa vastu sama ning neiu püüdlused kukkusid kolinal läbi. Mul oli Liisast kahju, aga mis sa ikka teed, tundeid ei saa sundida.

Sten pakkus püüdlikult ja kannatlikult naisele erinevaid variante õhtusöögiks, kuid Liisa krimpsutas kõige peale ainult nina. Lõpuks pärast poeskäiku sundis neiu veel Steni tagasi poodi minema, et ta saaks veini juua. No mille kuradi pärast sa ise seda veini ei võinud vähemalt tuua?

Sellist käitumist oli lausa kohutav vaadata. Mul on kahju sinust Liisa, et sa kogu Eestile näitasid, et sa käituda ei oska. Mul on ka kahju su tulevasest mehest, kui sa endaga midagi ette ei võta.