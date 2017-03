Teisel pool ekraani tegutses aga end teismeliseks valetanud Sánchez, kes manipuleeris ja ahistas kümneid alaealisi – hinnanguliselt võis ta olla seotud enam kui 30 lapsega. Samuti selgus, et mees peeti sarnase tegevuse pärast kinni ka aastatel 2008 ja 2010. Politseinikud leidsid mehe valdusest enam kui 2000 pedofiiliasisuga faili.

Puerto Realis elava 30aastase Benjamín Cabello Sáncheze tegevusele jõuti jälile mullu septembris pärast seda, kui üks lapsevanem avastas, et tema poeg jagas endast internetis intiimseid fotosid ühe teise alaealisega, kirjutab El País.

Üks ohvritest, alaealine Eesti poiss ei suutnud mehe ahistamist ja ähvardusi taluda ning tegi enesetapu. Eesti ja Hispaania võimude koostöös koguti piisavalt tõendeid, et mees vahistada. Selgus, et ta jõudis eri riikides ahistada 70 last.