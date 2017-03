Üks fakt on kindel - keegi meist ei lähe nooremaks, vaid pigem vastupidi. Ometigi ei tähenda see, et peaksid nägema välja nii vana, nagu väidab sinu pass. Geenidel on suur osa sellest, et kui kiiresti me vananeme, aga on ka asju, mis on ainult sinu enda kätes. Eriti see, mis puudutab su nahka, hambaid - ja need on ka esimesed, mis su vanuse reedavad! Kuidas elada, mida süüa, et näha välja nooruslik ja terve?

Womens Health jagab nippe, et mida oma toidulaual peaks vältima või vähendama, et see ei kiirendaks sinu vananemist.

7 olulist asja: