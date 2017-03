Andekad Eesti lapsed, uskumatud etteasted, kuulsad kohtunikud ja tuntud meelelahutajad – sel pühapäeval jõuab Kanal 2e ekraanile energiast pakatav talendisaade "Väikesed hiiglased"!

Pühapäeval startivas teleshows astuvad esimest korda suurele lavale andekad Eesti lapsed, kes läbinud tiheda eelvoorude sõela ja on valmis nüüd oma esimeseks etteasteks. Kokku on "Väikeste hiiglaste" avasaatesse jõudnud mitukümmend 4-12aastast last, kes esitavad maailmakuulsaid hitte, üllatavad keeruliste tantsukavadega ja ajavad oma naljakate juttudega silmad märjaks nii kohtunikel, stuudiopublikul kui ka saatejuhil.

Väikeste superstaaride etteasteid hindab žürii koosseisus Evelin Võigemast, Ott Lepland ja Jüri Nael, kel seisab ees keeruline väljakutse otsustada saate edasine kulg - kes lastest jätkab saates ja kes mitte. Kohe avasaates selguvad kaks võistkonda, keda näeb "Väikestes hiiglastes" ka edaspidi. Lastele on pöialt hoidmas kuulsad meelelahutajad Juss Haasma, Daniel Levi Viinalass, Eda-Ines Etti, Hanna-Liina Võsa ja Koit Toome.