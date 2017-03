Olenemata sellest, et naise kleit ei olnud kuigi paljastav, paistis läbi kleidi kindlasti rohkem, kui ta ise oleks tahtnud ning see on osad saate fännid kihama pannud.

Telemängu "Countdown" üks klippe on hakanud hiljuti laineid lööma ning täiesti jabural põhjusel. 18 kuud pärast eetrisolekut on televaatajad alles nüüd taibanud, et saatejuht Rachel Riley ei kandnud episoodis rinnahoidjat!

Kurvastav on kogu asja juures see, et Riley on nüüd tuntud mitte sellepärast, et ta on lõpetanud Oxfordi ülikooli matemaatikuna, vaid hoopis selle tõttu, et ta ei kandnud ühel korral rinnahoidjat…

(kuvatõmmis)

Varasemalt on saatejuht tunnistanud, et ta ei plaaninud tegelikult pärast lõpetamist teles tööle hakata. Tegelikult on tema telekuulsuse- ja edu taga kokkusattumus.