Seekordse "Põdra TV" saate külaliseks on skandaalne Soome ajakirjanik Leena Hietanen. Hietanen on süüdistanud Eestit ajaloo võltsimises ja venelaste väärkohtlemises, aga ka öelnud, et Eesti riik ei ole jätkusuutlik. Põdra TV intervjuu näitab, et Hietanen pole Eesti suhtes sugugi leplikumaks muudunud.

"Hietanen elab nüüd põhiliselt Helsingis, aga julges tulla Tallinnasse rääkima Eesti ajaloost ja ka Eesti tulevikust. Lisaks käis ta Tallinnas juuksuris," sõnas saatejuht Sami Lotila. "Paremat juuksurit pole ma Soomes leidnud," naeris Hietanen.

"Lisaks annab intervjuu ka teine skandaalne ajakirjanik Inno Tähismaa, kes elab Võrus ja toimetab seal populaarset Soome-teemalist veebiväljaannet "Eestinen.fi". Intervjuus räägib Tähismaa Eesti väikelinnade vaesest elust ja oma soovist kolida Soome," räägib Lotila.

"Uurime ka prostitutsiooni hetkeseisu Tallinnas. Eesti ametnike sõnul on prostitutsiooni Tallinnas praegu vähem kui 10 aastat tagasi, aga Põdra TV-le tundub, et vähemalt välismaalastele pakutakse seda teenust Tallinnas rohkem kui kunagi varem ja hinnad on juba võrdsustunud Soomega," lisab Lotila.

"Põdra TV" on Tallinna Televisiooni uus saatesari, mille autoriteks on Eestis elavad Soome tippajakirjanikud Sami Lotila ja Risto Vuorinen. Nad on varasemalt Eestis tuntud tänu oma mitmetele teravatele sõnavõttudele.

"Põdra TV" on Tallinna Televisiooni eetris igal reedel algusega kell 21:20.