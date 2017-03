Kas vägisi tikub silm kinni ja koguaeg kisub pilk kella poole, mis näitab et tööpäev venib kuidagi eriti uniselt lõpu poole? Pole ime - täna on nimelt rahvusvaheline unepäev!

Rahvusvahelist unepäeva tähistatakse alati märtsi teise täisnädala reedel. Tegemist on iga-aastase üritusega, mis loodud selleks, et magamisega seotud teemadele rohkem tähelepanu pöörata. Unetus ja halb une kvaliteet on nimelt tõsine probleem, mis vaevab rohkelt inimesi terves maailmas.

Tänavu on unepäeval juubel, seda tähistatakse juba kümnendat korda. Igal aastal on välja mõeldud ka erinev slogan. Sel aastal näiteks "Maga rahus, hoia elu!"

Tähista unepäeva kuidagi eriti pööraselt. Näiteks mine kohe magama!