Eile kella 8 paiku hommikul teatati päästjatele, et Tähtvere vallas Ilmatsalu alevikus on harakas ilmselt läbi elumaja korstna kaminasse vangi sattunud ja teda on läbi ukseklaasi näha.

Päästjad võtsid linnu kaminast välja ning lasid vabadusse.