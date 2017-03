Pulmareis on üks elu kõige erilisemaid reise – mida tuleks aga pidada silmas selle korraldamisel ning mil moel erineb see tavaliselt puhkusereisist? Krediidipank annab nõu, kuidas planeerida pulmareis mõistlike kuludega.

Pange paika eelarve ja prioriteedid. Istuge maha ja vastake tähtsatele küsimustele. Kui palju on teil raha pulmareisi korraldamiseks? Mida täpselt tahate näha? Mis on oluline ja mis ei ole? Kas pulma eelarvesse on eraldi planeeritud pulmareisi kulud? Nende küsimuste vastustest lähtuvalt saate juba edasised sammud astuda.

Alustage pulmareisi planeerimist aegsasti. Reiside puhul kehtib üldiselt reegel, mida varem broneerid, seda parema hinna saad. Niisiis, et saada parima hinna ja kvaliteedi suhtega reisi, tuleks sul pakkumistega tutvuda vähemalt pool aastat enne minekut. Kui te ise pole kogenud reisisellid, siis oleks mõistlik kasutada mõne reisibüroo abi. Neil on varasemad kogemused pulmareiside korraldamisel ja pealegi pakutakse tihti ka pulmareiside pakette.

Valige koht, millest olete alati unistanud. Kui võimalik, siis valige pulmareisiks mõni unistuste sihtkohtadest. Kas olete ehk alati unistanud Lõuna-Ameerika külastamisest või Aafrika safari nautimisest? Nüüd on õige aeg! Pulmareis on õige koht mekkida luksust ja mugavust. Et saada mõistliku hinna eest võimalikult palju, tasub vaadata odavamate sihtkohtade poole (väljaspool Euroopat, näiteks Aasia ja Lõuna-Ameerika) – tõsi küll, sinna lendamine on kallim, kuid kohapeal kulub vähem raha. Kaugemale minekuks võiks varuda vähemalt kaks nädalat.

Ärge häbenege öelda, et olete pulmareisil. Öelge igal võimalusel, et olete pulmareisil: restoranis, lennukis, hotellis. Teie üle rõõmustatakse, nii et võite nii mõnigi kord oodata tasuta šampanjat ning miks mitte, ka luksuslikku tuba.

Kui olete eelnevalt kalkuleerinud oma võimalusi ja unistuste pulmareisist jääb veidi raha puudu või soovite hajutada kulutused pikema perioodi peale, siis tutvuge Puhkuselaenu tingimustega.