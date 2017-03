Uuringud küll näitavad, et rohelise tee joomine (suhkruta) või aidata kilodest vabanemisel, kuid see mõju ei ole nii tuntavalt suur, et peaks nüüd pakkide kaupa rohelist teed endale sisse kallama.

2. Ei tarbi gluteeni

Kui sul on tsöliaakia, siis pead gluteeni vältima. Kui aga ei, siis võib selle tarbimata jätmine mõjuda hoopis vastupidi.

Kui tootjad võtavad tootest gluteeni (tavaliselt nisu) välja, siis asendavad nad selle riisijahuga, mis sisaldab tavaliselt ka rohkem suhkrut. Veresuhkru tase langeb ja organismil ei teki täiskõhutunnet - ikka piinab sind nälg.

3. Loobud piimatoodetest

Uuringud on näidanud, et need, kes tarbivad piimatooteid - nad võtavad kaalus vähem juurde. Need kes tarbivad piimatooteid vähe või üldse mitte - nende kaalukõikumine on palju suurem.

4. Piirad rasva tarbimist

Aastaid levis info, et rasv teeb su paksuks. Tõde on aga see, et vähendades drastiliselt tarbitavat rasva - kilodest vabanemine on veelgi raskem! Kui tarbid piisavalt rasva, sisi tekib sul kiiremini rahulolu ja käistõhutunne, samuti ei piina sind pidevad isud kiirtoidu ja magusa järele.

5. Väldi õhtuti toitu