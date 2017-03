Ta lisas, et süüd näitab ka see, et Kaspar viibis seltskonnas, kes oli sõitmas järgmisele peole ning on kahetsusväärne, et Kaspariga koos viibinud sõbrad ei teinud katsetki teda takistada. Kasparil tuleb nüüd vahi all viibida vähemalt kaks kuud.

"Kindlasti tuleks sellistes olukordades säilitada kriitiline mõtlemine ja mitte minna kaasa. See on meie kõigi huvides, et teedel liikleksid juhid, kes ei ohusta ennast ega teisi. Vähim, mis me teha saame on see, kui me ei aktsepteeri joobes või juhtimisõiguseta juhtimist oma lähikonnas," ütles Peremees.