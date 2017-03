Sel nädalal õlitankeri kaaperdanud Somaalia piraadid vabastasid aluse lunaraha nõudmata.

Teade Sri Lanka lipu all seilanud laeva vabastamisest tuli mõni tund pärast piraatide ja mereväe vahelist tulevahetust, kirjutab BBC.

Tankeril, mis oli teel Djiboutist Somaalia pealinna Mogadishusse, viibis kaheksa meeskonnaliiget. Sri Lanka välismister Harsha de Silva kinnitas, et kõik mehed vabastati lunaraha maksmata. Samuti teatats ta, et kõik pantvangis olnud on täie tervise juures.

Tegemist oli esimese kaubalaeva rööviga, mille piraadid pärast 2012. aastat toime panid.