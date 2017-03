Sean Penni poeg tänab isa, et too aitas tal metamfetamiinisõltuvusest vabaneda.

23aastane Hopper Penn, kelle ema on “Kaardimaja” täht Robin Wright, rääkis ajakirjale ES, et isa ähvardas ta tänavale ajada, kui ta võõrutusravile ei lähe.

“Olin üsna kehvas seisus. Jäin kogu aeg vahele, kas siis vanematele või võmmidele. Läksin võõrutusele, sest ärkasin haiglas üles ja isa küsis: “Võõrutusse? Või bussipingile?” Eelistasin omaenese voodit.”

Modell ja algaja näitleja Hopper nimetab seda oma elu kõige hullemaks ajajärguks. “Sest siis pole enam lõbus, kui sa oled jõudnud niikaugele, et lihtsalt vajad seda kraami.”

Umbes samal ajal andis Penn pojale rolli oma uusimas lavastajatöös “The Last Face” (“Viimane nägu”) – küllap selleks, et pojal oleks kindel siht silme ees. “Ma tean, et ta kirjutas selle osa minu jaoks ja see põhines natuke minul. Ta tõesti tahtis minuga koostööd teha ja see kukkus suurepärane välja,” kiidab Hopper, kes leidis võtetel oma tõelise kutsumuse. “Sestsaadik olen olnud kindel: “Seda ma tahangi teha.””