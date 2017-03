Nii sündiski idee kududa vabaõhumuuseumis traditsioonipärane kaltsuvaip, mille autoriks saab igaüks, kes on sellele kasvõi ühe triibu lisanud. Teadaolevalt on tegemist esimese sellelaadse käsitööga, mille valmimisse kaasatakse kõik huvilised üle Eesti.

"Me tahame oma riigile kinkida midagi märgilist, mis ühendaks nii meie inimesi kui erinevaid piirkondi," kirjeldas Värk, miks valiti ajalooliseks kingituseks just kaltsuvaip. Sümboolselt saja meetri pikkuseks kavandatud vaibas tuuakse värvide ja mustrikombinatsioonidega esile kõik Eesti 107 kihelkonda.

Kaltsuvaiba kudumises saab osaleda tavapärase muuseumikülastuse raames. Eesti vabaõhumuuseumi kõrtsihoones ootab inimesi kudumismaterjal ning tuntud vaibameistrite Anu Raua ja Ene Parsi koostöös valminud mustrikirjeldus, mille järgi on lihtne oma rida vaiba sisse kududa. Kohapeal on saadaval juhendid, mis kudumise ka käsitöövõõrale hõlpsaks muudavad.

Evelin Värk ütleb, et paljude inimeste ühistööna valmiv kingitus Eesti vabariigi sajandaks sünnipäevaks aitab meie riiki hoida, väärtustada ning koos edasi luua. "Iga väikseimgi paik Eestis saab selles vaibas omal viisil esindatud ning loodame väga, et võimalikult palju inimesi tahab selle loomises kaasa lüüa," vaatab ta tulevikku.

Kudujate nimed talletatakse ajaloo tarvis ning need on edaspidi nähtavad kõigile muuseumi külastajatele. Evelin Värgi sõnul on oodatud nii vilunud kui ka käsitöökauged tegijad, sest iga inimese panus on kuldaväärt – mida rohkem on kudujaid, seda rohkem häid soove ja mõtteid vaiba sisse kootud saab.