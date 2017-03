Kuigi Kantar Emori andmetel usub üle poole eestlastest ülivõimetega inimeste olemasolusse ning sama palju tunnistab kõrgema jõu olemasolu, siis Õhtulehe lugejad peavad üleloomulikku siiski pigem psühholoogiliseks efektiks, ent on ka neid, kes usuvad päriselt. "See ju puhas psühholoogia koos meisternäitlemisega, sest inimesed ise räägivad neile kõik välja, enne kui nad suu lahti teevad," kirjutab üks lugeja. "Ma väidan pigem, et üle poolte on ise mingil määral kokku puutunud igasuguste ebatavaliste nähtustega või teavad selliseid lugusid perekonnast. Paljudel on endal mingid võimed, aga sellest üldiselt ei räägita, ei ole kombeks või ei usaldata ennast piisavalt, et seda tunnistada. Loomulikult on siis igasugune uus info huvitav, kuidas ennast arendada, kuidas üldse ümber käia selle jõuga," lisab teine lugeja.

Kolmas lugeja leiab, et igal asjal on põhjus ja nõudmine sünnitab pakkumise. "Eks inimestel on ju psüühika suuremal või vähemal määral nässus ja nii need nõiad psühhoterapeudi osa täidavad. Paljud ei söanda võib-olla psühhiaatri või psühholoogi poole pöörduda, kuna niiviisi justkui pead omaks võtma, et sul miskit vaimse tervisega häda. Nõia juurde minek on veidi teistmoodi. Selles on rohkem mängulisust, põnevust ja saab vabamalt võtta."

"See on puhas äri ja meelelahutus. Kes tahab vaadata, vaadaku," leiab neljas.