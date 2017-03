Downing Streetil ametis olevad inimesed räägivad, et Larry on küll üliõnnelik kui hiir tema nina puudutab, kuid võrreldes oma liigikaaslastega puudub tal tapjainstinkt. Pärast üürikest mängulusti laseb kiisu närilisel rahus minna.

Aadressil Downing Street 10, kus asub Suurbritannia valitsuse peakorter, tegutseb kass nimega Larry. Ta on ümbruskonna üks kuulsamaid neljajalgseid. Lisaks on ta valitsushoones veetnud rohkem aega kui peaminister Theresa May . Kuid ajakirjandusse on Larry sattunud hoopis ootamatul põhjusel.

Kuulsal kassil on Twitteris ka oma konto. Kuigi konto on mitteametlik, on sel jälgijaid enam kui 107 000. Kui Briti lehed hakkasid kurtma, et Larry ei söö püütud hiiri, säutsus kõuts lühidalt, et on dieedil.