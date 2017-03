Kui sa näeksid katusel küürutamas alasti meest, siis mida sa arvaksid? Tõenäoliselt usuksid, et ju oli mees abielunaise juures armukeseks, kuid õige abikaasa ilmus ootamatult koju.

Vaadates Prantsusmaal tehtud videot, siis tekib ka siin mõte, et ju on alasti mees aknast välja karanud ja üritab end peita, vahendab Metro.

Mõnele võib see olla õppetund, et kellegi armukeseks minna on liigne risk, kuid mõni õpib ehk vaid seda, et valida tuleks esimene korrus...

Video!