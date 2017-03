USA teletäht Mischa Barton on enda sõnul langenud kättemaksuporno ohvriks.

Hiljuti levisid kuuldused, et seriaali “O.C.” näitlejanna seksivideoid pakutakse pornofilmifirmadele. “See on valus olukord ja mu elu suurim hirm sai tõeks, kui ilmnes, et inimene, keda ma armastasin ja usaldasin, filmis ilma minu nõusolekuteta salakaameratega mu intiimseimaid ja privaatseimaid hetki. Siis sain teada midagi veel hullemat: et keegi püüab neid videod müüa ja avalikuks teha,” luges 31aastane Barton pressikonverentsil oma avalduse ette.

Näitlejanna ja tema advokaat Lisa Bloom tõotasid videote parseldaja ohjeldada ja kohtusse kaevata, vahendab People. “Asun sellega avalikult võitlusesse mitte üksnes enda, vaid kõigi naiste pärast,” lisas Barton. “Tahan neid kaitsta valu ja alanduse eest, mida olen pidanud tundma.”

Bloomi sõnul usub Barton, et videod vändati millalgi eelmisel aastal.