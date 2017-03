“Sõprade” staar Matthew Perry tuli Jimmy Kimmeli jutusaates lagedale šokeeriva avaldusega: ta on Kanada peaministrile Justin Trudeau’le peksa andnud. Tõsi küll, algkoolipõlves.

Tulevane teletäht sündis USAs, kuid kasvas üles Kanadas Ottawas ning käis samas koolis kus tulevane peaminister ja seksisümbol Trudeau, kuid oli temast paar klassi eespool.

“Mul on lugu, mille üle ma ei tunne uhkust,” rääkis Perry Kimmeli saates. “Justin vist hiilgas ühel spordialal, milles mina ei hiilanud. Nii et see oli puhas kadedus.” Perry sõnul tuletas talle kunagist kaklust meelde üks sõber.

Selgus ka, et Matthew’ ema töötas poja noorpõlves Trudeau’ isa pressisekretärina – kadunud Pierre Elliott Trudeau oli aastatel 1968-1979 ja 1980-1984 samuti Kanada peaminister.