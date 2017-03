Kui tavaliselt postitab McDonalds Twitterise peaasjalikult olulisi teateid, näiteks uudiseid menüü ja firma kohta, siis eile kaldus maailma suurim kiirtoidukett harjumuspärasest kõrvale.

Täpsemalt oli McDonaldsil sõnum Donald Trumpile, vahendab The Telegraph. "Sa oled presidendina vastikult vilets ja me tahaksime Barack Obamat tagasi, lisaks on sul tillukesed käed," seisis USA esimesele mehele suunatud säutsus.

Kirjutis kustutati küll kohe, kuid see on tekitanud palju furoori.

McDonaldsi kinnitusel häkiti nende andmebaasi sisse ning pahalase väljaselgitamisega tegeletakse.