Saksa kontsern Lidl tahab peagi Eestis juured alla ajada, paigas on nii poodide arv, oodatav turuosa kui ka juhid.

Asjaajamine käib saladuskatte all, mida on õnnestunud veidi kergitada, edastab Äripäev. "Tegutsevad vaikselt, et kõrvu välja ei paistaks," sõnas üks turuga hästi kursis olija ja lisas, et Lidl on valmis Eestis alustades ka kahjumiga leppima.

Leedus avab Lidl järgmisel nädalal juba 26. poe. "Me oleme huvitatud linnadest, kus on vähemalt 20 000 elanikku," ütles Lidl Leedu kommunikatsioonijuht Agne Gaižauskiene.