Mõni aeg tagasi hakkasid linna vahel levima kuuldused, et Royal Gentelmen’s Club plaanib kontseptsioonimuutust ja naised pole külalistena enam klubisse oodatud.



Klubi omanik Ruth Pere tõdes, et alates aasta algusest otsustasid nad jätta endale õiguse kliente selekteerida, võttes aluseks mitte üksnes soo, vaid ka käitumise ja joobeastme, edastab Meie Maa.



Praktika on näidanud, et eelkõige on probleeme just joobes ja lärmakate naisklientidega. Tegemist on eelkõige meestele suunatud meelelahutusasutusega. Klubi omaniku sõnul on praktika näidanud, et vähe on neid naisi, kes oskavad lugu pidada klubis pakutavast.