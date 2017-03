Andmekaitseinspektsioon leiab, et kooskõlastusringil olev taustakontrolli seadus jätab asutustele liialt vabad käed otsustamaks, milliseid andmeid oma töötajate kohta koguda.

Andmekaitseinspektsioon leiab, et riigi plaan kehtestada uus taustakontrolli seadus on ebaproportsianaalne ning annab tööandjatele inimeste andmete kogumiseks liialt vabad käed, edastab ERRi uudisportaal.

Andmekaitseinspektsiooni juht Viljar Peep on veendunud, et taustakontrolli seadust on Eestisse tarvis. Seadust hakati välja töötama 2010. aastal ja analüüsikomisjoni, mis seda soovitas, juhtis Viljar Peep ise. Toona aga ei mõeldud, et uue seadusega peaks taustakontrolli mingil moel laiendama, pigem vastupidi.