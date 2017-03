Ühe korra on Peeter Tulviste olnud ajaloolase Aadu Musta teada väiklane – nimelt siis, kui ta ööpimeduse varjus Tartu linnavolikogu esimehe kabinetist luukere evakueeris.

Kui Peeter Tulviste pidi Tartu volikogu esimehe kohalt lahkuma, palus ta oma järglasel Aadu Mustal kabineti ülevõtmisega paar päeva oodata, kuna üks tähtis asi tahtvat veel ajamist.

"Hiljem ta rääkis mulle, et kui ta sai volikogu esimeheks, tegid sõbrad talle kingituse – ostsid kuskilt õppevahendite poest inimese skeleti, luukere, mässisid selle teki sisse, tõid talle kabinetti ja ütlesid, et muidu pole sa teistega võrdne, kui sul luukeret kapis pole," meenutab Aadu Must ammust vahejuhtumit.

"Luukere sissetoomisega ei olnud probleeme, küll aga selle väljakolimisega. Peeter jutustas mulle – naeru mugistades – kuidas ööpimeduse varjus viidi luukere minema."