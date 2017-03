Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tõi valitsusse kaks eelnõu, mis muudavad tehnoülevaatuse nõuded senisest paindlikumaks. Väikesaarlastel kaob tehnoülevaatuse nõue sootuks ja mandriinimesed saavad oma sõidukiga liigelda ka siis, kui neil on avastatud olulisi puudusi.

Ühe ettepaneku järgi muutub paindlikumaks tehnoülevaatus. Seni on liiklusseadus ette näinud, et kui masinal on olulisi puudusi, siis ei tohi sellega sõita. Nüüd aga tahab ministeerium seda lubada.

"Uue eelnõuga antakse oluliste puuduste ilmnemisel 30–60 päeva lisaaega, et vead ­eemaldada, tingimusel, et sõidukiga ei tehta kommertsvedusid," ütles majandusminister Kadri Simson valitsuse pressikonverentsil.

Täpsustused, millised on olulised puudused, pole ministri sõnul veel avalikustamiseks täiesti valmis, kuid ta tõi siiski ühe näite.