Kõiki toataimi pole vaja igal kevadel ümber istutada: noored ja kiirekasvulised taimed ilmselt vajavad seda, vanemad aga ehk mitte. Mille järgi otsustada, kas taim vajab ümberistutamist?

Kui algaja lillekasvataja ei oska otsustada, kas võtta taime ümberistutamine ette või mitte, tasub nõu küsida asjatundjailt. Toataimi võiks ümber istutada vähemalt iga kolme aasta järel, aga võib juhtuda, et seda tuleb teha varem – sellest annab taim tavaliselt ise märku.

Kevad – aeg toalilled ümber istutada. (Vida Press)

Siin toodud märgid, millest saab välja lugeda, et taim vajab ümberistutamist, on kokku korjatud aiandite-aianduskeskuste kodulehtedelt ja kõikvõimalikes aiandusfoorumites jagatavate nõuannete seast.

l Juured turritavad välja. Kui taimel pole just õhujuuri, peaksid tema juured mulla sees püsima – kui need hakkavad pinnale tükkima või poti põhjas olevast august jõuliselt välja pressima, on selge, et taimel on potis kitsas ja ta tuleks ümber istutada.