"Kui me vaatame ikkagi laiemat tulemust, kui palju keegi kaotas kohti, kui palju keegi võitis kohti, siis see näitab Hollandi ühiskonna suurt suundumust paremale. Ehk praegu peaministripartei kaotas kaheksa kohta parlamendis, kõige suurem hävija oli vasakpoolne sotsiaaldemokraatlik ehk töölispartei, kes kaotas tervel 28 kohta ning neile jäi ainult üheksa kohta parlamendis," nentis Madison.

"Eks kõik need küsitlused ja arvamushinnangud on subjektiivsed, kõik sõltuvad päeva olukorrast. Samamoodi räägiti ka, et konservatiivid ei saa parlamenti Eestis," sõnas ta.

Saatejuhid uurisid Madisoni käest, et ehk on Wildersi partei ka EKREle kuidagi eeskujuks. Madisoni sõnul seob neid ühine vaade immigratsioonküsimusele Euroopas.

"Euroopa kultuuri struktuuri jäädvustamine, Euroopa ajaloo alalhoidmine ja ohutunnetus, et mis juhtub, kui kaotatakse kontroll näiteks piiride peal ja Euroopa suveräänsusküsimuses," rääkis Madison.

Enne valimisi läks Wilders isegi nii kaugele, et nimetas Hollandis elavaid marokolasi saastaks. Madisoni sõnul tulenes see lihtsalt valimiskampaaniast.

“Võime võtta välja Trumpi ütlemised välja, mis ta ütleb valimiskampaania ajal või siis, kui ta võidab valimised. Kui ta nimetab saastaks kedagi, siis võime võtta paralleelselt, kus nimetatakse teda paremäärmuslaseks. Keegi ei defineeri ära mis paremäärmuslus tähendab,” kuid saatejuht Mart Mardisalu nentis, et sõnaga saast on asi selgem. Siiski jäi Madison endale kindlaks ja ütles, et väljaütlemised tulenevad valimiskampaania võitlusest ja selle käigus võivad asjad minna üle piiri. “Mina ei nimetaks saastaks,” nentis Madison.

Ka peaminister Jüri Ratas on Hollandi valimistulemusi kommenteerinud, öeldes, et Hollandi valimised näitavad, et populismil Euroopas kohta pole. Madisoni sõnul on hoopis just Keskerakond populismi musternäidiseks.

"Ma ütleks, et Keskerakonna valimislubadus oli 1000 eurot miinimumpalka viimastel parlamendivalimistel ja tänu sellele saadi ka 27 kohta parlamendis. Kui me räägime populismist, siis ei ole suuremat populismi kui rahvale valetamine ja ma ei ole näinud, et vabaduspartei Hollandis või meie siin Eestis oleks valetanud rahvale. Küll aga on seda teinud Jüri Ratase erakond," lõpetas Madison.

