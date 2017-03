Ühiskonnategelane Aivar Riisalu on olnud kaks aastat poliitikast eemal ning saanud pühenduda oma Vasalemma lähistel asuva maavalduse arendamisele. Mees plaanib aga poliitikaareenile tagasi tulla ja sihib Keila vallavanema kohta.

13. märtsil 56. sünnipäeva pidanud Aivar Riisalu, kes kasvatab hobuseid ja ponisid, rääkis TV3 "Seitsmestele uudistele", et ta ei raatsi kuidagi oma ponide varssasid müüa. Tema sõnul on see nagu sõbra reetmine, kui ta teda müüb. "No kuidas ma müün ta ära!" ütles Riisalu.

Aivari ja tema abikaasa Mariina vahel käib n.-ö sõda hobuste pärast: abikaasa ei soovi, et hobused paksuks läheksid, mees aga arvab, et naine näljutab neid ning käib neile salaja süüa andmas. Mariina sõnul on Aivaril ka veel salasuhe - maiusega. Kui mees abikaasa sõnul tungivalt poodi soovib minna, naaseb ta sealt kindlasti koogikeste ja kommidega ning peidab osa neist autosse.