Uudisteportaal BuzzFeed kutsus näitleja Emma Watsoni stuudiosse, et esitada mõned küsimused tema fännidelt. Tegemist polnud aga tavalise intervjuuga. Emmaga samas ruumis viibisid ka viis hüperaktiivset kiisupoega, kes küsimuste vooru ajal mürasid või näitleja süles puhkasid.

Kassipojad onoma tegevustega hõivatud ja viivad näitleja tähelepanu mitmel korral täiesti mujale. "See seal ajab sõna otseses mõttes oma varju taga!" hüüab Emma ühele kiisule osutades.

Küsimusele, milliseid elu õppetunde õpetaks Emma enda tütrele, vastab ta: "Mina õpetaksin talle, et temaga tuleb arvestada ja et ta kunagi ei alahindaks enda jõudu."

Emmalt küsiti ka tema viimase filmi "Kaunitar ja Koletis" kohta. Tema kujutab ette, et pärast seda, kui tegevus ekraanil on lõppenud, avab peategelane Belle printsi lossi raamatukogu ja hakkab seda ise juhatama. Rääkides oma seni kõige kuulsamast rollist, "Harry Potteri" sarja Hermionest, arvab Emma, et Belle ja Hermione on äärmiselt sarnased. Seob mõlemat tegelast ju kaastunne, tarkus ja suur armastus raamatute vastu.