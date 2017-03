Saatejuht Grete Lõbu uuris, et milline on üldse maailmakuulsa staariga intervjuuks ette valmistamine.

Emma Watsoniga sai naine kohtuda tänu Disney Eesti levitajale, kes talle selle suurepärase võimaluse otsis. “Kui see teade talle tuli, et see võimalus on, hakkas tõsine paberite täitmine, et mis intervjuusid ma olen varem teinud, et kas ma ära ei minesta, kui näen kuulsat inimest. Siis jäime ootama ja alguses tuli vastus, et veel vaadatakse, kas mahub või ei mahu, võib-olla saab ainult pressikonverentsile, aga lõpuks tulid rõõmustavad uudised, et üks riik ütles ära,” rääkis Valdoja, rõõmustades, et vaba koht otsustati anda Eestile ja temale.

Valdoja rääkis, et ta loeb palju varasemaid intervjuusid ning talle saadetakse ka filmiproduktsiooni poolt materjale. Kehtib ka nõue, et enne ei saa intevjuud teha, kui film on ära vaadatud, et saada veel ideid küsimusteks.

“Tuleb teha eeltööd ja mõelda, mida küsida, sest aega on ju vähe, enamasti 20 minutit kuni 45 minutit. See tähendabki seda, et küsimused tuleb hästi läbi mõelda, et ei vastataks “ei või ja”, samas et ei hakataks liiga pikalt ühest teemast rääkima, et saaks selle lühikese ajaga võimalikult palju uut informatsiooni,” selgitas Valdoja ettevalmistust, lisades, et alati tuleb üritada uue vaatepunktiga küsimusi välja mõelda.

Valdoja sõnul sõlmitakse vahel ka eelnevad kokkulepped, et staaride eraelu kohta küsimusi küsida ei tohi. “Seekord ei öeldud üldse midagi. Aga “La La Landi” puhul, ehk Emma Stone’i ja Ryan Goslinguga, siis öeldi. Ma ei ole enne kogenud seda, et maniakaalselt seda nõutakse. Saadeti kaks-kolm meili, kus öeldi, et ei tohi küsida midagi, mis ei ole filmiga seotud ja enne intervjuud öeldi ka veel,” rääkis ta.

Naise sõnul üritab ta siiski leida mingisuguse ainese, et mitte ainult rääkida staari rollist pikalt ja laialt.

“Tihti on see, et staar viib ise jutu keelatud teema peale, millest ei oleks tohtinud rääkida. Sellest saab ikkagi aru, kas saab nalja visata, esimeste minutitega tajub ikka päris hästi ära,” sõnas ta.

Emma Watsonit pidas Valdoja väga sümpaatseks, olenemata sellest, et Watson võib ajakirjanikega olla päris nipsakas. “Ta oli enne ka mingeid ajakirjanikke paika pannud. Ta põhisõnum oli ka see, miks ta oli mõndade ajakirjanike peale vihane olnud, et nad olid öelnud, et ta mängib järjekordset Disney printsessi. Ta seda ei taha,” rääkis naine.

Watsoni ja ka Valdoja arvates ei ole Belle tegelane tavaline printsess, vaid eeskujuks väikestele tüdrukutle. “Kui väikesed tüdrukud seda vaatavad, siis see annab väga hea sõnumi, et meie maailmas, kus kõik põhineb välimusel, tuleb vaadata välimusest kaugemale, olla enamat, kui ühiskond temalt ootab. Kaunitar armastab väga lugeda. Väärtused mida ta tegelane Belle filmis edasi annab, on minu meelest väga õige sõnumiga ja film on väga õigel ajal välja tulnud,” sõnas ajakirjanik.

Kuid Emma Watson pole ainus, kellega Valdoja kohtunud on, tal on olnud õnn intervjueerida paljusid maailmakuulsaid staare.

Valdoja sõnul on olnud kõik kohtumised väga toredad.

“Ma olen selline inimene, kes vaimustub hästi kergesti asjadest ja mul on iga kord selline tunne, et appi kui kena inimene ja appi kui tore ta oli. Aga tegelikult on nad kõik olnud toredad. Võib-olla mõni inimene oli selline, et ma vaatasin, et tal oli kas paha päev võib-olla olid mingid eelmised ajakirjanikud välja vihastanud. Pigem on mõni üksik olnud, kus ma pärast intervjuud mõtlen, et noh, oli kah,” rääkis ta.