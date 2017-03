Esmalt rääkis ta suurest probleemist - sellest, et inimesed võrdlevad end teisega. Kerli sõnul on see väga väär.

“Suurimaks probleemiks maailmas ongi see, et inimesed ei armasta end piisavalt,” alustas naine.

“Lõpeta enda võrdlemine teistega. Ei leidu ühesuguseid taimi, ei leidu ühesuguseid inimesi ega molekulipaare, mitte kellegi tee ei ole sarnane. Me ei ole üksteise kloonid, kes alustavad samast kohast. Kõigil on täiesti erinev elutee ja see on ilus. Ei ole kedagi, kes oleks täpselt nagu sina,” sõnas ta. “Tänapäeva sotsiaalmeediamaailmas kõik näitavad oma elu helgemat poolt ja tundub, nagu kõik oleks suurepärane. See ei ole tõeline. Kõigil on probleeme,” õpetas Kerli.

Siis rääkis lauljatar kaastundilkkusest ning rääkis, et kõik peaksid olema kaastundlikumad teiste ja enda suhtes.

“Kui sa oled kaastundlik, on see su hingele parem ja teiste õnnestumiste üle õnne tunda. Ja kaastundlik tuleb ka enese suhtes. Ma kõnnin seda teed pidi, ma teen vigu, aga ma õpin oma vigadest, et tulevikus paremini teha,” sõnas ta. “Vabanda inimeste ees, kellele sa oled haiget teinud, see ei maksa sulle midagi. Nad võivad su pikalt saata, aga see on nende õigus ja nad ei pea sulle andeks andma. Aga ma arvan, et see on hinge jaoks hea, kui õppida vabandama ja olla alalhoidlik.”

Kerli rääkis ka suhetest ning tunnistas, et ta ka ise on olnud suhtes inimestega, kes teda halvasti tundma panid ja kes teda eemale tõukasid.

“Mõnda aega tagasi ma tõmbasin ligi suhteid ja inimesi, kes panid mind tundma vähesemana kui nemad. Kui keegi mind eemale tõukas siis ma nagu tahtsin veelgi enam neid. Me elame justkui ajastul, kus mida vähem sa hoolid, seda lahedam sa oled. See ei ole tõsi! See, kes kõige rohkem hoolib, võidab. Kui keegi sind eemale tõukab, siis ütle, et see minu kaitseks, millegi eest mis ei ole mulle mõeldud. Ära poe nahast välja inimeste jaoks, kes sind eemale tõukavad,” õpetas naine.

Enesearmastuse üheks tähtsaks komponendiks pidas Kerli ka oma vajaduste tundmist.

“Ma taipasin tükk aega tagasi, et mul on suur vajadus turvatunde järele. Ja ma otsisin seda teistest inimestest ja ma mõistsin, et teistest inimestest ei saa midagi otsida, teised peaksid olema su elule lisaväärtuseks. Jah, me oleme karjaloomad ja me vajame inimesi. Mina vajan samuti inimesi ega oleks oma elu raskustest üle saanud ilma oma toetajateta,” sõnas lauljatar.

