Eesti Parima Toiduaine konkursil pälvis parima valmistoidu tiitli Joel Ostrati küllusliku maitse ja sisuga Suitsuliha vormikas ning köögiviljatoodete kategoorias Balsnacki Muhedik maasika-mustika-mustsõstra-banaani smuuti. Lisaks anti välja Parim Toit Lastele hõbemärk, mille pälvis Salvesti Põnni ökoloogiline maasikasmuuti.

Parima valmistoidu hõbemärgi võitnud kartuli, männiriisikate ja šampinjonidega rikastatud Suitsuliha vormikale annab mõnusa suitsuse maitse pikalt küpsetatud suitsuribiliha. Mahlasust lisab rõõskkoor ning pikantse noodi loovad küüslauk ja kodumaised vürtsid.

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on tegu väga kvaliteetse, kodumaisest toorainest valmistatud roaga, mis muudab kodukokkade elu palju lihtsamaks. "Restoranikuningana tuntud Joel Ostrat on oma valmistoodetes püüelnud selle poole, et ka kodus võiks nautida restoranikvaliteediga toitu, ilma et selleks peaks tunde köögis toimetama, ning see on tal ka suurepäraselt õnnestunud,“ kinnitas Potisepp.