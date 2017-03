Eesti Parima Toiduaine konkursi kõige magusamast voorust väljus võitjana Mattias Cafe OÜ klassikaline creme brulée, mis on turul Joel Ostrat Küpseta-Naudi-Ela kaubamärgi all ning võib edaspidi auga kaela riputada Eesti Parim Magustoit 2017 tiitli.

Konkurssi korraldava Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul oli magustoitude kategoorias hindamisel ühtekokku 19 toodet ja tasavägine heitlus seab kodumaise magusatööstuse lati väga kõrgele tasemele.

Võidukarika saab aga pea kohale tõsta Mattias Cafe OÜ klassikaline creme brulée, mis on trendikas purgimagustoit koheseks nautimiseks.

"Tootja enda sõnadega on tegu küpsetatud koogel-moogel magustoiduga, mis on saanud mõnusa kreemise konsistentsi küpsedes sous vide meetodil ehk veevannis. Brüleekreem on oma olemuselt väga hõrk magusroog ning hõbemärgi võitja on toonud turule elegantselt mugavas võtmes adaptsiooni, mis rikastab positiivselt kodumaist valmistoitude valikut,“ selgitas Sirje Potisepp.

Järgmisel nädalal seisab ees väike-ettevõtete konkursil kandideerivate piirkondlike toodete hindamine, mis toimub 21. Tartus ja 23. märtsil Tallinnas, kuldmärkidele kandideerivate toodete hindamine leiab aset 5. aprillil.