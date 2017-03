Kas metsloom otsustas tõesti heatahtlikult abiks olla ja nõud ära pesta? Tõenäoliselt oli ta siiski toidujahil.

Veebis levib video Kasahstani pesukarust, kes murdis elumaja kööki sisse ja nuhib siis hoolega kraanikausis mustade nõude vahel. Ühel hetkel paneb majaelanik vee jooksma, aga loomake askeldab rahumeeli edasi. Naine üritab talle ka pai teha, kuid see pesukarule väga ei meeldi ning ta hüppab põrandale.

Veebileht ViralTab kirjutab, et videole on reageeritud erinevalt. On neid, kes arvavad, et karvane köögiabiline on väga nunnu, teised pööravad tähelepanu hoopis suurele hulgale pesemata nõudele naisterahva kodus (justkui tal muud teha polekski!). Üks kommenteerija arvas, et pesukaru on liiga rahulik ja võib hoopiski olla pererahva lemmikloom.