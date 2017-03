Prantsuse võimud andsid eile terrorihäire, kui riigi lõunaosa Grasse’i linna gümnaasiumist tuli teade tulistamise kohta, vahendab Spiegel Online.

Hiljem selgus, et 17aastane poiss oli vaadanud videoid USA koolitulistamistest ja otsustanud midagi analoogset ka ise korda saata. Ta tuli kooli mitme relvaga ja avas tule.

Esialgsetel andmetel sai haavata kaks või kolm inimest, kellest üks on gümnaasiumidirektor. Agentuur Reuters teatas hiljem viitega Prantsusmaa siseministeeriumist saadud andmetele, et haavatuid on kaheksa, kellegi elu ohus ei ole.