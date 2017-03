„Kas aastate kaupa ette seaduses kirja pandud aktsiiside hüppeline ja ettevõtlusvabadust väga intensiivselt piirav tõstmine on põhiseaduspärane? /…/ Ei, detsembri lõpus tehtud muudatused ei ole põhiseaduspärased,“ kõneles Madise riigikogus.

Kuigi õiguskantsler Ülle Madise rõhutas täna riigikogu ees, et alkohol on Eesti üks suuremaid tervisekahju põhjustajaid, on selle tootmisele, müügile ja tarbimisele piirangute seadmine ka põhimõtteliselt vajalik ja õigustatud. Ent kantsleri hinnangul on seda praegusel juhul tehtud põhiseadust rikkudes.

Lisaks pole aktsiiside tõstmine kooskõlas õiguspärase ootusega. Nimelt andis riik 2015. aastal aktsiisimäärade tõstmisel lubaduse, et 2017. ja 2018. aastatel aktsiisimäärasid ei tõsteta.

„Mina sooviksin, et peaks olema võimalus anda usaldatavaid tähtajalisi lubadusi – näiteks selleks, et meelitada Eestisse mingit liiki investeeringuid, arendada loodussäästlikku energeetikat või mõistlikku taristut –, kas või kuueks aastaks, ja tõesti nii, et seda lubadust ei muudeta,“ rääkis Madise.

Põhiseaduskomisjon ja rahanduskomisjon leidsid, et riigikogu eelmisel aastal vastu võetud kobarseadus on kooskõlas põhiseadusega. Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Ken-Marti Vaheri sõnul on etteteatamise tähtaeg olnud piisav. „Et aktsiisitõus ei oleks liiga järsk, otsustati määra tõsta ka kahes etapis,“ täpsustas Vaher.

Õiguskantsleri ettepaneku poolt hääletas 34 riigikogu liiget, vastu oli 49.