Õhtulehe jalgpallisaade "Kolmas Poolaeg" kutsus endale külla FC Levadia jalgpalluri, eelmisel laupäeval Sillamäe Kalevit kahe väravaga kostitanud Mark Oliver Roosnupu.

Väravatelöömisega juba varasest noorusest peale sina peal olev 19aastane Roosnupp vestleb Õhtulehe ajakirjanike Kaarel Tälli ja Ott Järvelaga karjääri võtmemomentidest ja elust FC Levadia põnevas esindusmeeskonnas.

"Värava löömise järel läheb pea korraks täiesti klaariks – tehtud töö on end ära tasunud. See ongi tunne, mille pärast jalgpalli mängitakse. Ja see tekitab sõltuvust," räägib Roosnupp. Muuhulgas nimetab Levadia edurivimees ära ka meeskonna, keda peab tänavu Levadia suurimaks rivaaliks.

