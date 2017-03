Lahing Transiga tuleb Tartu jaoks eeldatavasti segu madinatest Infoneti ja Pärnuga (loe: mõlemad domineerivad matši vahelduva eduga). Seega on huvitav näha, kuidas neil seal välja tuleb. Üks on aga selge, Tammeka peab enda seest leidma ründaja(d), kui tahab konkureerida koha eest esiviisikus. Nagu suvepealinnas nähtus, kaitsjate väravate najal kaugele ei purjeta.

FCI Tallinn - Viljandi JK Tulevik (laupäeval kell 13 Infoneti Lasnamäe staadionil)

Kas kodune Lasnamäe tõmbab Infoneti viimaks käima?

Infonet sai küll Narvast kolm punkti kätte, kuid olgem ausad, õiget minekut pole valitsev tšempion veel näidanud. Ehk annab hooaja esimene kodumäng ja sellega kaasnev -publik meistritele vajaliku tõuke?

Tõsi, Viljandi kaitse ei pruugi olla puremiseks õhema koorega pähkel kui avavooru Tammeka. Eriti, kui Tulevikku aitab ka kogenud Sander Post, kes Paide vastu meeskonna juures polnud. Infonet ise peab läbi ajama mängukeelu all Ghana keskkaitsja Ofosu Appiahita, aga see pole ilmselt tohutu mure, sest temata mängimist sai mullu olude sunnil kõvasti harjutatud.

Premium liiga tabeliseis 2. voou järel.

Nõmme Kalju FC - JK Sillamäe Kalev (laupäeval kell 13 Hiiu staadionil)

Kas Sillamäest saab elulooma?

On ainult üks meeskond, kes pole kahe vooruga avanud ei värava- ega punktiarvet. See on Sillamäe Kalev (0:1 Viljandilt ja 0:5 Levadialt). Klubi poolkaitsja Maksim Lipin kirjeldas Levadia hävingu järel Ida-Virumaal toimuvat sõnaga „bardakk“.

Kalevi president Aleksandr Starodubtsev lausus nädala alul Põhjarannikule, et meestes pole võitlustahet ning viimase hetke pakkumisega värvatud leegionäridel napib mänguvormi. Niisamuti pidas Starodubtsev meeskonnaga tõsise jutuajamise.

Laupäev Hiiul annab vastused, kas sõnadest oli tolku või rullib Kaljugi Sillamäest üle nagu suvalisest esiliigamansast?

Tallinna FC Flora - Pärnu JK Vaprus (laupäeval kell 16 Lilleküla kunstmurul)

Kuidas saab hakkama Flora ründeosakond?

Flora pisut räsitud ja noorenenud kaitseliin sooritas esimesed kontrolltööd hindele „hea“. Vigu tehti ja paremini saab alati, kuid lasta Levadial ning Kaljul kahe peale kaks kolli lüüa, pole paha. Eriti, kui arvestada tausta ehk superkarika 0:5 kolakat Infonetilt.

Nüüd on eksamineerija jõudnud ründajateni. Pärnu tõestas Tammeka vastu, et suudab sitkelt ja meeskondlikult kaitsta, kuid Flora asi on nad Kalju kombel kvaliteediga ribadeks mängida. Olen üpris veendunud, et häid momente luuakse vähemalt viie värava jagu, sestap ongi võtmeküsimus realiseerimises (ja Pärnu väravavahi tegutsemises).

PS! Rohevalge võimu kehtestamiseks on soovitatav skoorida mitu korda, sest särtsakad suvepealinlased näitasid Kaljule, et oskavad kontratega karistada küll.

Maksim Gussev ja teised Flora ründava suunitlusega mängumehed peavad laupäeval murdma Pärnu umbkaitset. (Jörgen Norkroos)

Tallinna FC Levadia - Paide Linnameeskond (laupäeval kell 19 Maarjamäe kunstmuruväljakul)

Kui palju paugutab Levadia?

Alles oma mängu otsiv Paide on kahe mänguga võrgust noppinud seitse palli. See on kahasse Pärnuga liiga halvim näitaja. Vahest riigi parima ründeosakonnaga Levadia lõi viimati Sillamäele igast asendist: jala sai valgeks isegi vahepeal aasta tippjalgpallist eemal olnud Ingemar Teever.

Vaevalt peatreenerina esimesi samme astuv Vjatšeslav Zahovaiko suudab nädalaga meeskonna kaitsetegevuses nii palju korda luua, et Levadia kuival hoitakse. (Aga kui suudab, siis au ja kiitus.)

Emotsioon saadi küll Viljandi järve kaldal üleminuti väravast saavutatud 3:2 võiduga üles, kuid ühe tiitlinõudleja vastu tuleb naiivsusi, nagu Jasper Uwaegbulami penaltiviga, iga hinna eest vältida. Kas nooruslik Paide (Tuleviku vastu platsil käinud mängijate keskmine vanus oli 21 aastat ja 1 kuu) on selleks valmis?

Kardetavasti veel mitte. Levadiast teeb eriti ohtliku vastase tõik, et kaitsev meeskond ei saa keskenduda ühe-kahe võtmemängija nullimisele, vaid peab erakordselt valvas olema vähemalt viie mehe puhul. Ja kui algrivistus välja ei vea, on Igor Prinsil pingiotsal teravust rohkem kui mõnel treeneril kokku. Sestap pole küsimus kas, vaid kui palju Levadia Paidele lööb?