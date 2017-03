LRO tehtud fotod Kuu pinnast toidavad ka maavälisesse ellu uskujaid, täpsemalt neid, kes arvavad, et tulnukad on meile arvatust oluliselt lähemal.

Tõepoolest, NASA teadlased teatasid veebruaris, et seitse Maaga sarnanevat planeeti tiirleb meie koduplaneedist ligi 40 miljoni valgusaasta kaugusel asuva jaheda tähe TRAPPIST-1 ümber, ning neist kolmel võib leiduda voolavat vett, mida peetakse elu tekkimise eelduseks.

SecureTeam 10 aga usub, et maavälise tsivilisatsiooni esindajad kas elavad või siis on vähemalt sagedased külalised Maast vaid 384 000 kilomeetri kaugusel asuval Kuul.

Ufoloog Tyler Glockneri arvates sarnaneb LRO tehtud fotol olev müstiline ümmargune objekt tuumareaktoriga ja seetõttu ei saa välistada, et Kuul asub tulnukate baas.

Niisuguse baasi olemasolule on vihjatud varemgi. Teatavasti astusid esimeste inimestena Kuu pinnale 21. juulil 1969. aastal USA astronaudid Neil Armstrong ja Edwin Buzz Aldrin.

Külaskäigust pärineb USA kosmoseagentuuri NASA arhiivis foto katalooginumbriga AS11-40-5854HR. Sellel paistab silmapiiri lähedal väike ümmargune objekt, mis jätab Kuu pinnale varju.

SALAPÄRANE OBJEKT KUUL: Ufoloog Tyler Glockneri arvates sarnaneb USA kosmoseagentuuri NASA jälgimissatelliidi LRO tehtud fotol olev müstiline ümmargune objekt tuumareaktoriga ning seetõttu ei saa välistada, et Kuul asub kosmosetulnukate baas. (NASA / YouTube)

Ka seda objekti pidasid paljud ufoloogid märgiks maavälise elu olemasolust. Seda enam, et teisel samast kohast tehtud fotol, mis kannab numbrit AS11-40-5882HR, seda objekti ei ole.

Astronaut Aldrin: me ei olnud Kuul üksi

Aldrin kinnitas 2006. aastal dokumentaalfilmis “Apollo 1: The Untold Story", et tema ja Neil Armstrong ei olnud Kuul sugugi üksi, kuid USA kosmoseagentuur NASA otsustas selle fakti maha vaikida.

Aldrini sõnul nägid nad veel enne Kuule maandumist Apollo 11 illuminaatorist üsna lähedal asuvat suurt rõngakujulist tundmatut objekti. Astronaudid uurisid koguni Houstoni kosmosekeskusest, kus võiks asuda kosmoselaeva Apollo 11 kolmas moodul S-IVB, mis tõukas nad Kuu orbiidile.

SALAPÄRANE OBJEKT KUUL: Ufoloog Tyler Glockneri arvates sarnaneb USA kosmoseagentuuri NASA jälgimissatelliidi LRO tehtud fotol olev müstiline ümmargune objekt tuumareaktoriga ning seetõttu ei saa välistada, et Kuul asub kosmosetulnukate baas. (NASA / YouTube)

Houstonist vastati, et S-IVB asub umbes 11 000 kilomeetri kaugusel. "Seega ei saanud nähtud objekt olla S-IVB," ütles Aldrin. Tundmatud lendavad objektid saatsid neid ka Kuu pinnal.

Armstrong, Aldrin ja neid Apollo 11 pardal oodanud kolmas astronaut Michael Collins ei rutanud oma järeldusest Maale teatama. Nad kartsid, et keegi võib sellest kuuldes otsustada Kuule lennu katkestada. Seetõttu rääkisid nad nähtust alles Maale tagasijõudnuna.

Aldrini kinnitusel kohustasid NASA juhid astronaute nähtust vaikima ja muutsid kosmoseagentuuri töö veelgi salajasemaks.

Tõsi, 2007. aasta augustis muutis Aldrin oma varasemat seisukohta ja teatas intervjuus Larry Kingile: "Olen 99,999% kindel, et Apollo 11 illuminaatorist nähtud suur rõngakujuline objekt oli S-IVB."

Aldrinist veelgi kaugemale läksid 2007. aastal NASA kauaaegne töötaja Ken Johnston ja endine NASA konsultant Richard Hoagland.

Nad väitsid raamatus "Dark Mission: The Secret History of NASA" ("Suletud missioon: NASA salajane ajalugu"), et USA astronaudid leidsid Kuule maandumisel iidse tsivilisatsiooni varemed ja varem tundmata tehnoloogia gravitatsiooni juhtimiseks.

Johnston ja Hoagland on veendunud, et just huvi gravitatsiooni juhtimise tehnoloogia vastu on ajendanud suurriike alustama uut võidujooksu Kuule.

NASA keeldus Johnstoni ja Hoaglandi väiteid kommenteerimast, kuid andis selgelt mõista, et neid peetakse haiglaseks fantaasiaks. Analoogiliselt iseloomustatakse ka ufoloogide värskeid väiteid. NASA sõnul näevad inimesed fotodel seda, mida nad alateadvuses näha tahavad.

Venemaa valmistub mehitatud lennuks Kuule

Viimati käis inimene Kuul 1972. aasta detsembris. Kokku jõudis USA kosmoseagentuuri NASA Apollo programmiga Kuul käia 12 inimest.

See tähendab, et inimese viimasest käigust Kuule on möödas juba üle 44 aasta. Tõsi, plaane uuteks külaskäikudeks on tehtud palju, kuid plaanidest palju kaugemale ei ole jõutud.

Seni vast kõige tõsisema kavatsusega esines teisipäeval Venemaa kosmoseagentuur Roskosmos, mis kuulutas välja avaliku konkursi uute kosmonautide leidmiseks. Kandideerida saavad kuni 35aastased Vene kodanikud.