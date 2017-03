Hiljuti taas purskama hakanud Euroopa aktiivseim tegevvulkaan Etna tekitab Sitsiilia põhjaosas palju häda, sest viimase ägeda laavapurske tagajärjel on viga saanud kümme inimest. Nende seas said vigastada BBC võttegrupi liikmed, vahendab Repubblica.

Running down a mountain pelted by rocks, dodging burning boulders and boiling steam - not an experience I ever ever want to repeat (8) — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) March 16, 2017

BBC teadusreporter Rebecca Morelle säutsus Twitteris, et ei sooviks sellist kogemust mitte kellelegi.

"Paljud on vigastada saanud - peavigastused, põletushaavad, marrastused," selgitas ta ning lisas, et inimesed on päästemeeskondade poolt evakueeritud ning vigastatud viidi haiglasse. "Vulkanoloogid ütlesid, et see on viimase 30 aasta tõsiseim õnnetus!"

Hiljem säutsus ta, et imekombel päästeti ka 78aastane naisterahvas, kes oli laavavoolule väga lähedal.

An estimated 8 injuries logged by medical team here. An amazing 78 year old lady was very close - but safely got away (10) — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) March 16, 2017

Etnal viibis samal hetkel ka Catania alpinistide klubi president Umberto Marino, kes sõnas portaalile Catania Today, et säärast hirmu pole ta ammu tundnud. "Olin räätsadel matkamas, kui nägin vigastatuid enda poole tulemas. Nad liikusid, nagu pageksid sõjast!"