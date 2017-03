Eesti Energia osalusega Attarat Power Company viis täna lõpule Jordaania põlevkiviprojekti rahastamise, millega jõustus Eesti Energia aktsiate müük.

Attarat Power Company’s seni 65 protsenti osalust omanud Eesti Energia müüb 55 protsenti aktsiatest Malaisia ettevõttele YTL Power International Berhad ja Hiina ettevõttele Yudean Group ning säilitab 10protsendilise osaluse. 554 MW brutovõimsusega põlevkivielektrijaam valmib 2020. aastaks. Tegemist on suurima ühekordse investeeringuga põlevkivitööstusesse ja samuti Jordaania suurima välisinvesteeringuga, edastas Eesti Energia pressiteatega.

"Tegemist on seni suurima rahastatud põlevkiviprojektiga. Sellise rahastuse tagamine ja projekti viimine etappi, kus saab alustada ehitustegevusega, näitab et Eesti riigil on maailmale pakkuda väärtuslikku oskusteavet ning Eesti Energia suudab niivõrd suuri ja rahvusvahelisi projekte edukalt juhtida. Omaniku esindajana olen Eesti Energia poolt saavutatu üle uhke,“ kommenteeris rahandusminister Sven Sester.