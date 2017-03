Kurgidieet peaks kestma seitse päeva, mille jooksul tarbib inimene ainult kurki. Selle trendi lisaboonus on see, et kui nälg näpistab, siis võid alati ühe kurgi haarata.

Kurk on imeline abivahend, et puhastada oma organismi, kiirendada ainevahetust, puhastada soolestikku ja seedetrakti, vahendab Go Fit Stay Fit.

Tegu on siiski päris ekstreemse ettevõtmisega, mistõttu üle nädala seda järgida ei tasuks. Õnneks võib kurgi kõrvale ka midagi muud näksimiseks lubada.