Esmalt küsisid Elmari saatejuhid, et kas mehed "Siberi võmmi" ka ise telekast vaatavad. Mõlemad näitlejad tunnistasid, et nad jälgivad sarja ka telekast.

Tääri sõnul on hea televiisorist vaadata kogu tervikut – kuidas lugu jookseb, kuidas asi teleekraanil välja näeb ja seda, kuidas endal asjad on välja tulnud. "Kuidas muidu seda tagasisidet saada, milline see ekraanil välja näeb. Võtteplatsil me ei vaata seda nii üle. See on hea reflektsioon endale," nentis Täär.

Kusjuures läheb ühe sarja osa tegemiseks koos järeltöötlusega aega lausa terve töönädala jagu!

"Võtteplatsil oleme me ühe osaga umbes kolm päeva, kolm korda 12 tundi hommikust õhtuni, pärast seda algab siis järeltöötlus, postproduktsioon, ehk siis monteerimine, heliriba tegemine, värvikeeramine ja see võtab ka sama palju aega. Korralik töönädala arv tunde läheb ikkagi selleks, et üks osa saaks tehtud," rääkis Annus teletöö tagataustast, Täär lisas, et sinna juurde tuleb veel arvestada ka stsenaariumi kirjutamise aeg.

Ühe korra on isegi juhtunud seda, et pika töö vili, ehk salvestatud materjal läheb lihtsalt kaduma.

"Ühel korral juhtus nii, et kogemata järgmise päeva hommikul läks see sama kaamera järgmise sarja võttele ja inimliku eksituse tõttu kustutas operaator meie eelmise päeva 12 tunnise töö ära. Meil oli raske päev olnud, me olime Lenna Kuurmaga hüpanud kuskilt teiselt korruselt alla, meil olid kaskadöörid ja väga raske päev oli. Ja kogu see päev läks kordamisele. Aga see oli selline valus, aga õpetlik õppetund," meenutas Annus, lisades, et viga läks produtsendi kapsaaeda ning juhtumit tögatakse alati hea mälestusega.

Nagu ka teatrilaval, peab ka teleseriaalinäitleja meelde jätma päris palju teksti. Tääri sõnul ei saa öelda, kumma puhul on teksti lihtsam või raskem meelde jätta, kuna seriaalinäitlejatel on selleks täiesti oma spetsiifika.

"Seriaalinäitlejatel on välja kujunenud enda lähenemine, eriti nendel, kes läbivalt on kuskil seriaalis. Teksti maht on niivõrd suur, võimatu oleks see kõik pähe õppida. Nii nagu teatris on, see tekst peab olema sul peas, siis seriaalis me püstitame need failid väga kiiresti, aga kustutame ka kiiresti ära. Keeruliseks teeb see, et me peame tõesti mitmeid kordi kordama ühte ja sama teksti ja neid emotsioone," selgitas Täär.

Lisaks rääkisid mehed sellest, kuidas nad üldsegi seriaali sattusid. Annus oli teadagi seriaalis varem, mängides koos Üllar Saaremäega “Viimases võmmis”. Annuse sõnul sai tema karjäär sarjas alguse, kui sarja režissöör Gerda Kordemets ta sinna kutsus.

Robert Annus ja Üllar Saaremäe (Kanal 2)

“Kõigepealt helistas Üllar Saaremäe ja rääkis, et selline seriaali idee on. Ma olin väga rõõmus selle mõtte üle ja andsin kohe nõusoleku. Sealt see asi hakkas edasi minema,” selgitas näitleja.

Täär tuli sarja hiljem, kui “Viimasest võmmist” sai “Siberi võmm”. Tääri sõnul pärineb sarja idee originaalis Saksamaalt, kuid sarja režissöör hakkas üks hetk ise lugusid kirjutama.

“Eestlased on nii isepäised, muidu me oma riiki ei omaks, kui ei oleks. Loo režissöör hakkas neid lugusid üks hetk ise kirjutama, kuigi sarja pealkiri jäi samaks. Aga need lood on puhtalt eesti lood. Uuem variant, see “Siberi võmm” on ka Gerda kirjutatud ja originaal,” rääkis Täär.

Tääri sõnul sattus just tema “Siberi võmmi” uueks peategelaseks, karmiks korrakaitsjaks täiesti ootamatult.

“Kuna "Viimane võmm" tahtis ennast värskendada, oli erinevaid ideid õhus, kuidas seda teha. Lõpuks jõuti mõttele, et peaks tegema mingisuguse muutuse võib-olla põhiuurija liinis, peaks selle tooma kuskilt mujalt sisse. See tähendaks ka uut näitlejat ja uut loo narratiivi üldse. Niimoodi siis jõudis see asi minuni, suve lõpus läks asi ka võttesse. Need sündmused toimusid pöörase kiirusega,” jutustas näitleja.

Veikko Täär "Siberi võmmis" (Kanal 2)

Teadupärast on sarja näol tegu krimisarjaga, kus näitlejatel on palju rõõmu mängida politseinikuid, seega peavad nad oskama mingil määral võitluskunsti ja relva hoida.

Võitluskunstikooli läbisid mehed lavakas ning rääkisid, et on olemas täitsa eraldi nipid, kuidas ekraanilt nähtavad võitlusstseenid usutavaks teha.

Kuid saatejuhid pärisid meestelt, et kas nad on sarja jaoks ka eraldi koolitust saanud, näiteks käinud lasketiirus. Kui Täär ütles, et temal tuleb relva käsitsemisoskus loomulikust intelligentsist, siis Annus rääkis, et tema õppis relva käes hoidmist välismaa sarjade vaatamise baasil.

“Alguse aegadel mina ikkagi vaatasin välismaa sarjadest, kuidas nad seda teevad, et oleks ikka tõetruu. Aga meil ühe võttega õnnestus minna lasketiiru ja seal anti võimalus lasta päris kuule päris relvast,” rääkis ta.

Kusjuures täitus Annusel sarjaga veel üks suur unistus - juhtida politseiautot!