Venemaal mõistetakse kohut noormehe üle, kes õigeusukirikus "Pokeman Go'd" mängis.

Kohus 22aastase Ruslan Sokolovski üle algas esmaspäeval Jekaterinburgis, vahendab New York Post. Sokolovskit, kes on tuntud ka blogijana, süüdistatakse viha õhutamises religiooni vastu ning usklike tunnete riivamises. Noormehele on esitatud sama süüdistus, mis 2012. aastal saatis kaheks aastaks vangi ansambli Pussy Riot kaks liiget.

Sokolovski on eeluurimise all olnud alates 2016. aasta oktoobrist. Pahandusi tekitanud video laadis ta YouTube'i sama aasta 11. augustil.

Kui ta süüdi mõistetakse, võib videomängurit ees oodata 7 aastat vangistust.