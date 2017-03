Täna õhtul Tallinna TV ekraanil eetrisse minevas saates "Teie arvamus, palun!" on saatejuht Jakko Väli külaliseks Marko Kaljuveer, kes selgitab toonast konflikti enda vaatenurgast.

Aastal 2014 teatas Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa, et on otsustanud lõpetada töösuhte sporditoimetuse juhi Marko Kaljuveeriga. Küsimusele, miks oli vaja ametist vabastada Kaljuveer, vastas Allikmaa tookord, et tegu on vana teemaga. "Põhiline põhjus on see, et ma väga tahaksin ja sooviksin, et meie sporditoimetuse koostöö mitmete spordialaliitudega, spordiavalikkusega oleks palju tõhusam, palju parem, ja ma sooviksin ka seda, et need valikud, milliseid spordialasid üle kanda ja millele nagu rõhku panna, see valik oleks pisut avaram," selgitas Allikmaa.

"Mina enam aastat 2014, kui oli see konflikt Allikmaaga, ei ela üle. Mul on nüüd uued väljakutsed. Ma teen uut tööd. Ma ütlesin tol hetkel - aastal 2014, kõik välja, mida ma arvasin Margus Allikmaast ja tema juhtimisest," selgitas Kaljuveer, kuid lisas, et Allikmaa juhtimisstiili seab ta kahtluse alla.

"Juhina ma ei saanud Allikmaad hinnata, sest mulle tundus, et ta on vales kohas. Ta kuidagi oli sattunud sinna juhi ametisse, mis on ju selgelt poliitiline amet. Juhina pead sa hindama oma inimesi, aga kui sa oled selles majas mingit muud asja ajamas - kas siis poliitikute asja või midagi muud, siis see jagatakse ära," lisas Kaljuveer.

Saade "Teie arvamus, palun!" on Tallinna TV eetris juba täna õhtul kell 21.20.