Telesarjas "Tüdrukud" oma lopsakaid ihuvorme mõnuga paljaks kiskunud Lena Dunham näeb nüüd hoopis siredam välja.

USA näitleja, stsenarist ja režissöör käis staaride tipptreeneri Tracy Andersoni uue New Yorgi stuudio avamisel ja kekutas rõõmsalt kaamerate ees, spordirõivad üll.

Tõsi, Dunham on väitnud, et tema kaalukaotus on Donald Trumpi teene. "Trump valiti presidendiks ja mul ei läinud enam toit kurgust alla."