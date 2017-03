Mais Kiievis peetaval Eurovisioni lauluvõistlusel osaleb 43 riiki, millest kõik peale Armeenia on oma võistlusloo avalikustanud.

Tänaseks on teada vaid see, et Armeenia eest astub võistlustulle 32-aastane Artsvik Harutyunyan. Lauljatar esitab eurolaval loo, mis kannab pealkirja "Fly with Me".

Võistluslugu saab kuulda aga alles 18. märtsil, mil riik selle avalikustab. Eurolaulik Artsvik valiti riiklikul konkursil "Depi Evratesil" Rumeeniat esindama juba 24. detsembril. Eurolugu kirjutatakse aga vastavalt artistile ja nii ongi, et Armeenia on ainuke riik, kelle laulu pole veel võimalik kuulata.

Armeenia osales Eurovisionil esimest korda 2006. aastal. Seni on olnud Armeenia kõrgeim koht lauluvõistlusel neljas: 2008. aastal järgnes esikolmikule lugu "Qélé, Qélé" ja 2014. aastal "Not Alone".

Tänavuse Armeenia võistlusloo "Fly with Me" üle saab praegu vaid spekuleerida. Küll kiidetakse internetifoorumites Artsviki võimast häält ja head lavanärvi.