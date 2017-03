"Abielusõrmuste puhul on esmaseks kriteeriumiks enamasti kulla värv. Sellele järgneb juba sõrmuse erisus, ornamendid, teemandid. Kindlasti on paljudel ka kullaproovi osas omad nõudmised, kuid üritame selle valiku jätta kõige lõppu, et vastavalt klientide soovitud eelarvele leida just need õiged sõrmused," selgitab juveelifirma Kuldkroon müügijuht Sten Marten Nõlvak.

Milline on tänapäeval kõige levinum ja populaarsem abielusõrmus, on keeruline välja tuua. "Ka klassikaliste lihtsate rõngaste puhul varieerub rõnga profiil täiesti ümmargusest kuni lamedani. Ja seda rõnga laiusega alates kahest millimeetrist kuni üheksa millimeetrini," nendib Sten Marten Nõlvak.

Veidi enam eelistatakse tema sõnul valgest kullast mudeleid, kuid valikus on ka kollasest, roosast ja mitme värviga kullast või pallaadiumist mudeleid. Enamasti soovitakse klassikalisel mudelil näha ka väikest ornamenti või neidudel aktsendiks pisikesi teemante. On suurenenud ka nõudlus plaatinast ja titaanist sõrmuste järele – viimaste kohta toob Nõlvak siiski välja, et tegemist on küll puhta, soodsa ja tervisliku materjaliga, kuid see pole siiski väärismetall.

"Vana legend, et Eesti naise abielusõrmus on hõbedast, pärineb siiski sajanditetagusest ajast, kui Eestis kulda praktiliselt ei liikunudki," lisab Nõlvak muiates.

Tihti armastatakse ka abielusõrmuste puhul veidi eristuda. "Kuigi meie valikus on väga rikkaliku disainiga sõrmuseid kolmest rõngast või kolme värvi kullaga, siis põhjamaiselt eelistatakse pigem klassikalisi, mõne huvitava aktsendiga mudeleid, sest tänapäeval on nende valik väga suur ning soovitakse tihti pisut eristuda," lisab Nõlvak.

Juveelifirma Kuldkroon valikus on üle 1000 sõrmusemudeli ning abielusõrmuste hinnad algavad 200-300 eurost.

"Kindlasti võiks varuda aega, seda nii sõrmuste valimisel kui ka tellimisajaga – meie valikus jääb see ühe kuni nelja nädala juurde. Et mõlema, nii kihlasõrmuse kui ka abielusõrmuste puhul valitakse sõrmust, mis on sõna otseses mõttes kogu eluks, siis ei tasu kiirustada," annab Sten Marten Nõlvak nõu. "Tagame oma salongis privaatse teeninduse ning põhjaliku teavitamise valikute võimalustest ja eelistest. Emotsionaalne ekspromptost kuskilt tundmatust hinnakampaaniast võib osutuda edaspidises elus kõlbmatuks!"